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создать собственную страницу, добавлять и редактировать фотографии и тексты;

просматривать Галерею сайта и страницы других участников проекта в полноформатном режиме;

вести пофамильный, хронологический, а также географический (по месту съёмки) поиск, пользуясь поисковым фильтром;

обмениваться сообщениями с другими участниками проекта с помощью внутренней почты сайта;

получить полезные сведения и рекомендации по генеалогическому розыску;

стать одним из авторов общенациональной биографической фототеки, а также участником программы «Вся Россия в лицах и биографиях».

Присоединяйтесь!

 

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Среди участников проекта:

 ЕЛАНЦЕВА ЮЛИЯ, Куртамыш, Курганская обл.

БОЧАРОВ СЕРГЕЙ, Коломна / Москва
ШУЙСКАЯ ИРИНА, Новая Зеландия 

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Самые представительные альбомы: 

МАСЛОВА ТАТЬЯНА, Балашиха, Московская обл.

ОСИПОВ ВИКТОР, Москва 
ЯКОВЛЕВА ИРИНА, Сухум, Абхазия

 

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