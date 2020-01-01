Общенациональный проект «БОЛЬШОЙ РУССКИЙ АЛЬБОМ»

сбор и публикация фотографий из семейных альбомов и частных домашних архивов (студийная и любительская съемка в жанрах «портрет», «групповой портрет» до 1957 года включительно), а также текстов с информацией о людях, запечатленных на фото, воспоминаний и документов;

создание общенациональной биографической фототеки.

Участие в проекте

позволит добавить недостающие штрихи в неофициальную – а значит, подлинную – историю страны, а также зафиксировать в ней лица, имена и судьбы наших родных и близких, которые и есть – Родина.

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